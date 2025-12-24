أمطار في جميع أنحاء كوريا مع تساقط ثلوج على الساحل الغربي

Photo : YONHAP News

استمرت الأمطار في الهطول على جميع أنحاء كوريا الجنوبية تحت سماء ملبدة بالغيوم في ساعات الصباح المبكر من اليوم الأربعاء، مع تساقط ثلوج على معظم المناطق، خاصة الساحل الغربي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الأمطار ظلت تهطل على الأجزاء الشرقية من منطقة كيونغ سانغ طوال الصباح، بينما ستشهد جزيرة جيجو استمرار الأمطار حتى فترة ما بعد الظهر.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى ما بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات في شمال مقاطعة كيونغ كي، وما بين سنتيمترين و7 سنتيمترات في المناطق الجبلية الشمالية من مقاطعة كانغ وان، وما بين سنتيمتر واحد و3 سنتيمترات في المناطق الجبلية الجنوبية.وتشير التوقعات إلى أن إجمالي هطول الأمطار حتى اليوم الأربعاء سيتراوح بين 25 ملليمترا في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو، مع توقعات بهطول ما بين 5 ملليمترات و10 في منطقة سيول الكبرى ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ ومقاطعة كانغ وان.وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح اليوم بين درجتين تحت الصفر و10 درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد، بينما ستصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين 4 و13 درجة مئوية، وهي درجات مماثلة أو أعلى قليلا من درجات الحرارة أمس.