الشعب الكوري الجنوبي يُفضّل الديمقراطية الراسخة على النمو الاقتصادي

أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا بتكليف من وزارة الثقافة أن المواطنين الكوريين الجنوبيين يُفضّلون الديمقراطية الراسخة على النمو الاقتصادي.وبحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، قال 31.9% من المشاركين إنه من الضروري وجود ديمقراطية راسخة، عند سؤالهم عن آمالهم بشأن مستقبل كوريا.وقال 28.2% إن أعظم آمالهم للبلاد هو الازدهار الاقتصادي، وهو تراجع إلى المرتبة الثانية لأول مرة منذ أن بدأت الوزارة في إجراء هذه الاستطلاعات في عام 1996.وفي المقابل، قال 46.9% إن كوريا تتمتع بمستوى عالٍ من الديمقراطية، بينما قال 21.8% فقط إنها لا تتمتع بذلك. واعتبر 60.5% من المشاركين أنفسهم من الطبقة المتوسطة أو أعلى من حيث الوضع الاقتصادي لأسرهم، بزيادة قدرها 18.1 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في عام 2022، والبالغة 42.4%. وأفاد 51.9% منهم بأنهم راضون عن حياتهم،مقارنة بنسبة 65% في الاستطلاع السابق قبل 3 أعوام، بينما انخفض مستوى الرضا عن الحياة من 63.1% إلى 52.9%.وأظهر أول استطلاع رأي على الإطلاق للأجانب المقيمين في كوريا لمدة عامين على الأقل أن 55.9% منهم أعربوا عن سعادتهم، بينما أجاب 56.1% بأنهم راضون. وقال 43.7% من المشاركين الأجانب إنهم تعرضوا للتمييز في كوريا، وأشار 52.9% منهم إلى أن بلدهم الأصلي هو السبب.