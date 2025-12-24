تراجع ثقة المستهلكين الكوريين في ديسمبر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

Photo : YONHAP News

تراجعت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر ديسمبر نتيجة لاستمرار ضعف العملة الكورية وون أمام الدولار، الذي أثر سلبا على ثقتهم في الإنفاق.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري تضمن نتائج استطلاعه السنوي لتوجهات المستهلكين، ونشره أمس الأربعاء، إن مؤشر ثقة المستهلكين المركب بلغ 109.9 نقطة في ديسمبر، بانخفاض قدره 2.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وكان المؤشر قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات خلال نوفمبر، لكنه تراجع بعد شهر واحد فقط.وصرح مسؤول في البنك المركزي الكوري بأن المشاركين في الاستطلاع كانوا قلقين للغاية بشأن ارتفاع سعر الصرف، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن التوقعات الاقتصادية المرتبطة بتحركات العملة.وانخفض المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الستة القادمة بست نقاط ليصل إلى 96 نقطة، بينما انخفض المؤشر الذي يقيّم الأوضاع الاقتصادية الحالية بسبع نقاط مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 89 نقطة.