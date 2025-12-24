الحكومة الكورية تمدد تخفيضات ضريبة الوقود حتى فبراير

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد تخفيضات ضريبة الوقود لشهرين إضافيين، حتى نهاية فبراير من العام القادم.وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء أن تمديد التخفيضات الضريبية جاء مراعاة لتقلبات أسعار النفط والأعباء المالية التي تُثقل كاهل معظم المواطنين.وتم تمديد التخفيضات الحالية على ضريبة الوقود بنسبة 7% للبنزين و10% للديزل وغاز البترول المسال والبيوتان لمدة شهرين حتى 28 فبراير.وبالإضافة إلى ذلك، ستمدد الحكومة تخفيض ضريبة استهلاك السيارات لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو من العام القادم. وبموجب هذا الإجراء، سيستمر تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي مؤقتا من النسبة القياسية البالغة 5% إلى نسبة مرنة تبلغ 3.5%، مع حد أقصى للخصم الضريبي يبلغ مليون وون كوري، أي ما يعادل 700 دولار أمريكي تقريبا.