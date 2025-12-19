الحكومة الكورية تستهدف تصدير سلع استهلاكية بـ70 مليار دولار

Photo : YONHAP News

كشفت حكومة كوريا الجنوبية عن خطة لتطوير شركات السلع الاستهلاكية المتميزة القادرة على منافسة العلامات التجارية العالمية، بهدف رفع صادرات السلع الاستهلاكية الكورية إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد عن هذه المبادرة أمس الأربعاء خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "كو يون تشول".وتركز الخطة على دعم شركات السلع الاستهلاكية الكورية المتميزة، مشيرة إلى أن العديد من العلامات التجارية الكورية الجنوبية تحظى بشهرة واسعة محليا، لكنها لا تزال تفتقر إلى الحضور الكافي في الأسواق العالمية.وأوضح مسؤولون أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية السنوية 700 مليار دولار أمريكي لأول مرة هذا العام، إلا أن الشحنات الخارجية لا تزال تتركز بشكل كبير في عدد قليل من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وتعتمد بشكل مفرط على سلع أساسية مثل أشباه الموصلات والسيارات.ولمعالجة هذه المشكلات الهيكلية، تخطط الحكومة لتنويع الصادرات من خلال الترويج للسلع الاستهلاكية الكورية، مثل الأطعمة ومستحضرات التجميل، كمحركات نمو جديدة، والاستفادة من الشعبية العالمية للثقافة الكورية.