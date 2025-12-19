سيول تشيد بجهود آسيان للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين كمبوديا وتايلاند

Photo : KBS News

أشادت حكومة كوريا الجنوبية بالجهود التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع بين كمبوديا وتايلاند.وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء عن الترحيب بعقد اجتماع لوزراء خارجية آسيان لبحث تطورات الأوضاع بين كمبوديا وتايلاند، وكيفية التوصل لوقف لإطلاق النار بينهما.ودعا البيانُ البلديْن إلى التوصل إلى حل سلمي للاشتباكات في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار.يُذكر أن تايلاند وكمبوديا تشهدان نزاعا حول مناطق على طول الحدود التي لم يتم تحديدها بشكل نهائي، بينما تصاعد التوتر بينهما في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة متتالية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، ووقوع حالات نزوح جماعي لسكان تلك المناطق.