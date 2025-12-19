عدد زوار متحف الفن الحديث في كوريا يسجل رقما قياسيا

Photo : KBS News

أعلن المتحف الوطني الكوري للفن الحديث والمعاصر اليوم الأربعاء أن عدد زواره خلال هذا العام تجاوز 3 ملايين و370 ألفا حتى يوم 20 ديسمبر، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل رقما قياسيا منذ افتتاحه.وبلغ عدد زوار فرع المتحف في "سيول" مليونين و60 ألفا، وفرع "تشونغ جو" 270 ألفا، ليسجلا أعلى عدد من الزوار في تاريخهما.الجدير بالذكر أن 63.2% من إجمالي عدد الزوار كانوا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وكانت نسبة النساء بينهم 73%.وبلغ عدد الزوار الأجانب 213 ألفا و249، ليمثل 6.3% من إجمالي عدد الزوار، وتصدرت القائمة الولايات المتحدة بنسبة 28.4%، وتلتها أوربا بنسبة 27%، ثم الصين بنسبة 17.8%، واليابان بنسبة 9.4%، ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.6%.وكان المعرض الأكثر شعبية هذا العام هو معرض الفنان "رون مويك" في فرع سيول، حيث بلغ إجمالي عدد زواره 533 ألفا و35، وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور لدرجة أن 10 آلاف و59 شخصا قد اصطفوا لمشاهدة المعرض في يوم السبت الذي سُجل فيه أعلى عدد يومي للزوار.وقالت مديرة المتحف "كيم صونغ هي" إن المتحف سيقدم معارض متميزة في العام القادم أيضا، كما سيسعى للمزيد من التعاون مع السلطات المحلية لكي يتمكن عدد أكبر من المواطنين من الاستمتاع بجمال الثقافة في حياتهم اليومية.