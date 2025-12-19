الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

جونغ كوك عضو بي تي إس ينشر مقطع فيديو لأغنية ذا كريسماس سونغ

Write: 2025-12-24 12:47:52Update: 2025-12-24 13:39:40

Photo : YONHAP News

نشر  "جونغ كوك" عضو فرقة بي تي إس مقطع فيديو لأغنية بمناسبة نهاية العام.
وأعلنت شركة "بيغ هيت ميوزيك" اليوم الأربعاء، أن جونغ كوك نشر مقطع فيديو لأغنية "ذا كريسماس سونغ" للمغني والكاتب الأمريكي "جوني ستيمسون"، وذلك عبر الحساب الرسمي للفرقة على منصتي "ساوندكلاود" و"يوتيوب".
وفي مقطع الفيديو الذي صوره جونغ كوك بنفسه، أُضيف صوت الفنان إلى مناظر ليلية جميلة لمدينة سيول.
وتحمل أغنية "ذا كريسماس سونغ" أجواء دافئة لنهاية العام، وقد غنّى النسخة الأصلية مغني الجاز "نات كينغ كول". وفي عام 2020، أعاد جوني ستيمسون إنتاج النسخة الأصلية بأسلوبه الخاص، ثم قام جونغ كوك بتغطية النسخة التي أصدرها ستيمسون.
وأوضحت شركة بيغ هيت ميوزيك أن هذه الأغنية تحمل مشاعر جونغ كوك ورغبته في إهداء الدفء إلى نادي المعجبين "آرمي" مع اختتام هذا العام.
