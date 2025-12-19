سيول تتفق مع واشنطن حول تقنين التعاون في الغواصات النووية

Photo : YONHAP News

صرح مستشار الأمن القومي الكوري "وي صونغ لاك" في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء في البيت الأزرق، حول نتائج جولته الأخيرة التي شملت كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان، بأنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ضرورة إبرام اتفاقية منفصلة بشأن التعاون في مجال الغواصات النووية، وقرر الجانبان المضي قدما في هذا المسار.وقال إنه أبلغ الجانب الأمريكي بتأكيد الرئيس الكوري عدة مرات على الالتزام بمبادئ عدم الانتشار فيما يتعلق بعمليات التخصيب وإعادة المعالجة، كما أكد على أن القدرات الكورية محورية في التعاون الاستراتيجي من ناحية أمن الطاقة في البلدين.وفيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في تقرير الحقائق المشترك، قال المستشار وي إنه التقى بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن في ذلك وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي "ماركو روبيو"، ووزير الطاقة "كريس رايت"، حيث تم الاتفاق على زيارة وفد عملي أمريكي إلى سيول في أقرب وقت ممكن في بداية العام القادم، من أجل بدء مشاورات معمقة حول عمليات التخصيب وإعادة المعالجة في إطار ما ورد تقرير الحقائق.وقال وي أنه بعد إجراء المشاورات بين البلدين مطلع العام القادم، ستُجرى عمليات مراجعة خلال المشاورات اللاحقة على هامش اجتماعات رفيعة المستوى، موضحا أن العام القادم سيكون عام الانتخابات في الولايات المتحدة، مما يتطلب تسريع وتيرة العمل بين البلدين، وهو ما توافق عليه الإدارة الأمريكية أيضا.