زعيم كوريا الشمالية يحذّر كوريا الجنوبية من بناء غوّاصات نووية

Photo : YONHAP News

حذّر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كوريا الجنوبية من أن خطتها لبناء غوّاصات نووية سوف تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ووصف تلك الخطة بأنها "تهديدٌ للأمن القومي لكوريا الشمالية".وأدلى "كيم" بهذه التحذيرات خلال تفقده موقع بناء غواصة صواريخ موجهة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية، تزن 8700 طن، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس.ونقل التقرير عن كيم قوله إن خطة سيول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستزيد من عدم الاستقرار في منطقة شبه الجزيرة الكورية، حيث تعتبرها بيونغ يانغ عملا عدائيا ينتهك أمنها وسيادتها البحرية بشكل خطير، ويجب التصدي له.وتُظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الزعيمَ الكوري الشمالي وهو يزور موقع بناء الغواصة الاستراتيجية النووية، وقال التقرير إن كيم تفقد موقع بناء الغواصة وأكد مجددا على أن بلاده سوف تحافظ على سياساتها الأمنية الوطنية، ومبدأ ردع العدو، وأضاف محذرا أنه من الضروري أن يفهم العدو، دون أقل شك، أنه سيدفع ثمنا باهظا لا محالة عندما ينتهك أمن السيادة الاستراتيجية لكوريا الشمالية، وأنه سيواجه هجوما انتقاميا لا هوادة فيه إذا حاول اللجوء إلى الخيار العسكري.وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية سوف تواصل إظهار هذه القدرات ضمن الممارسة المسؤولة للردع النووي الحقيقي، وأيضا باعتبارها درعا موثوقا للدفاع عن السيادة الوطنية.وأكد كيم أيضا أن قواته النووية تهدف إلى ضمان بيئة سلمية وأمن مطلق للبلاد بشكل دائم، ووصف الغواصة النووية الجديدة التي تبنيها بيونغ يانغ بأنها "تغييرٌ حاسم وتاريخي على مستوى الردع الحربي"، كما أكد على استمرار السياسة الاستراتيجية والتكتيكية للمضي قدما بثبات في تسليح القوات البحرية بالأسلحة النووية.ويشير تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بصواريخ موجهة، وهو مشروع كشفت عنه لأول مرة في شهر مارس الماضي بناء على قرار لمؤتمر حزب العمال الحاكم.وزعم كيم أن المدمرات الهجومية والغواصات النووية قيد الإنشاء ستُحدث نقلة نوعية في تعزيز القدرات القتالية لأساطيل كوريا الشمالية، وتعهد بزيادة وتوسيع نطاق بناء مختلف السفن الحربية التي تعمل فوق سطح الماء وتحت الماء، وتزويدها باستمرار بأنظمة أسلحة هجومية متنوعة.وأشار تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن كيم استعرض خلال الجولة التفقدية أبحاثا حول أسلحة سرية جديدة تحت الماء قيد التطوير، وكشف عن خطة استراتيجية لإعادة تنظيم القوات البحرية، وإنشاء وحدات جديدة.