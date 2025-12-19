البنك المركزي الكوري يكشف عن توجهات سياسياته للعام الجديد

Photo : YONHAP News

أعلن البنك المركزي الكوري أنه سيقرر ما إذا كان سيقوم بتخفيض إضافي لسعر الفائدة الأساسي خلال العام القادم، مع الأخذ في الاعتبار تحركات سعر الصرف والتضخم، مؤكدا أنه في حالة استمرار ارتفاع سعر الصرف فسوف يواصل تنفيذ إجراءات نشطة لتحقيق استقرار السوق في العام القادم.جاء ذلك في إطار إعلانه اليوم الخميس عن اتجاهات السياسات النقدية والمالية لعام 2026، حيث أوضح خططه المتعلقة بسعر الفائدة الأساسي وإدارة أنظمة الإقراض.وتقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري في نهاية كل عام بإقرار ونشر اتجاهات إدارة السياسات النقدية للعام التالي، وقد أوضح البنك أنه سيأخذ بشكل شامل في الحسبان مسار التضخم والنمو والتغيرات في أوضاع الاستقرار المالي عند تحديد ما إذا كان سيخفض سعر الفائدة وتوقيت ذلك.وحول النمو الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يرتفع النمو الكوري إلى مستوى معدل النمو المحتمل، لكنه أشار إلى أنه سيتأثر ببيئة التجارة العالمية وأوضاع سوق أشباه الموصلات وسرعة تعافي الطلب المحلي، بينما توقع أن يتحرك معدل التضخم حول المستوى المستهدف لكنه حذر من احتمال اتساع الضغوط الصعودية بشكل أكبر من المتوقع نتيجة لارتفاع سعر الصرف.وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، قال إن حالة الحذر في قطاع النقد الاجنبي المحلي مرتفعة بسبب عوامل عدم اليقين الداخلية والخارجية مشددا على تعزيز مراقبة السوق وتنفيذ إجراءات استقرار السوق بشكل نشط لمواجهة حالات التركز المفرط، وأضاف أنه سيعزز جهوده بالتعاون مع الحكومة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في تدفقات النقد الاجنبي بما في ذلك فتح سوق الصرف على مدار 24 ساعة وتنظيم القواعد المتعلقة باستخدام الوون خارج البلاد.