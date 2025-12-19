الجيش الكوري يجري تدريبات لحماية جزر دوكدو للمرة الثانية هذا العام

Photo : YONHAP News

أجرى الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بعنوان "حماية أراضي بحر الشرق"، في المياه المحيطة بجزر دوكدو.وقالت القوت البحرية إنها ظلت تجري تدريبات منتظمة للدفاع عن أراضي بحر الشرق سنويا، تنفيذا لمهمتها المتمثلة في حماية أراضي ومواطني وممتلكات كوريا الجنوبية.وأوضحت القوات البحرية أن أسلوب التدريبات وحجم القوات المشاركة كانا مماثليْن للتدريبات السابقة.وكانت آخر مرة أجرت فيها القوات البحرية الكورية هذه التدريبات في السابع عشر من يوليو الماضي، بعد تولي إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ" السلطة، وقد اعترضت الحكومة اليابانية على تدريبات يوليو.ويُشير الجيش إلى تدريبات دوكدو الدفاعية، التي تُجرى مرتين سنويا بالقرب من جزر دوكدو، باسم "تدريب الدفاع عن أراضي بحر الشرق.