كوريا تشهد موجة برد في الكريسماس

Photo : YONHAP News

تشهد كوريا الجنوبية اليوم الخميس، وهو يوم عيد الميلاد، سماء صافية في معظم أنحاء البلاد، إلا أن الرياح الباردة القوية ستزيد من برودة الطقس. ونظرا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بسبب الرياح الباردة، فمن المتوقع إصدار تحذيرات من موجة برد في معظم المناطق، بما فيها سيول.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم سيتم إصدار تحذيرات من موجة برد شديدة في كل من "تشوروان" و"يانغ جو" في مقاطعة "كانغ وان"، و"يون تشون" و"باجو" في مقاطعة "كيونغ كي"، بينما سيتم إصدار تنبيهات من موجة برد في المنطقة الوسطى، بما فيها سيول، ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.يُذكر أنه يتم إصدار تحذيرات من موجات البرد الشديدة عندما تنخفض درجات الحرارة الصغرى صباحا بأكثر من 15 درجة مئوية مقارنة باليوم السابق، بينما يتم إصدار تنبيهات من موجات البرد عندما تنخفض درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات مئوية، لتصل إلى أقل من 3 درجات مئوية.ومن المتوقع تساقط ثلوج وأمطار في المناطق الغربية من تشونغ تشُنغ وهونام، وفي جزيرة جيجو. وسوف يتراوح سمك الثلوج المتوقع حتى الغد بين 3 و10 سنتيمترات أو أكثر على الساحل الغربي لهونام وجنوب مقاطعة شمال جولا، وبين 1 و5 سنتيمترات على الساحل الغربي لمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، وكوانغ جو، وغرب مقاطعة جنوب جولا.