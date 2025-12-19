كوبانغ تدعي أن موظفا سابقا حفظ بيانات 3 آلاف عميل فقط وتنفي حدوث تسرب خارجي

Photo : YONHAP News

قالت شركة التجارة الإلكترونية الكورية العملاقة "كوبانغ" أمس الخميس إنها حددت هوية موظف سابق وراء حادث تسريب البيانات الأخير وقامت بتأمين جميع الأجهزة ذات الصلة، مشيرة إلى أن تحقيقاتها لم تجد أي دليل على نقل البيانات إلى خارج الشركة.وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الموظف السابق اطلع على معلومات عن حوالي 33 مليون عميل، لكنه حفظ بيانات حوالي 3000 حساب فقط.وتضمنت المعلومات المخزنة الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين وتفاصيل محدودة عن الطلبات، لكن "كوبانغ" تدعي أنه لم يتم الوصول إلى أي بيانات متعلقة بالدفع أو بيانات تسجيل الدخول أو أرقام التخليص الجمركي الشخصية.وأضافت الشركة أنها حصلت على إفادة من الشخص المعني تؤكد عدم مشاركة البيانات خارجيا، مشيرة إلى أن المراجعات التي أجرتها 3 شركات أمن سيبراني أجنبية تدعم هذه الإفادة. كما أكدت "كوبانغ" أنها سلمت إفادة الشخص المعني والأجهزة ذات الصلة إلى السلطات الحكومية واستعادت جهاز كمبيوتر محمولا كان الموظف السابق قد تخلص منه في مجرى مائي قريب بعد ظهور التقارير الإعلامية عن القضية. وقالت الشركة إنها ستعلن قريبا عن خطة لتعويض العملاء المتضررين وسوف تتعاون بالكامل مع التحقيقات الحكومية الجارية حاليا.ومن جانبها، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن ادعاءات "كوبانغ" لا تزال بحاجة إلى التحقق، مشيرة إلى أن إفصاحات الشركة لم يتم تأكيدها بعد من قبل فريق التحقيقات المشترك بين القطاعين العام والخاص.