الجيش الكوري يجري تدريبات دفاعية بالقرب من جزر دوكدو

Write: 2025-12-26 10:31:34

Photo : YONHAP News

أجرى الجيش الكوري الجنوبي التدريبات العسكرية نصف السنوية بالقرب من جزر "دوكدو" الواقعة في أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية.
وأعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أول من أمس الأربعاء أن الجيش أجرى تدريبات دفاعية في البحر الشرقي، تُعرف باسم تدريبات "دوكدو" الدفاعية، يوم الثلاثاء، لتنفيذ مهمته في حماية أراضي كوريا الجنوبية وشعبها وممتلكاتها.
وأوضحت القوات البحرية أن التدريبات كانت مشابهة للتدريبات السابقة من حيث الحجم ومستوى التدريب.
وكانت هذه التدريبات هي الثانية في عهد إدارة "لي جيه ميونغ"، بعد أن أجريت التدريبات الأولى في 17 يوليو.

