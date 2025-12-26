الحكومة الكورية ترقي رئيس فريق تسرب بيانات كوبانغ لنائب رئيس الوزراء

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية ترقية مستوى رئيس فريق الاستجابة المعني بتسرب البيانات الشخصية من شركة "كوبانغ"، إلى نائب رئيس الوزراء.وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقده المكتب الرئاسي أمس الخميس بحضور كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المعنية.وفي الاجتماع الذي ترأسه كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم"، وافقت الحكومة على رفع مستوى فريق العمل الحكومي، الذي يرأسه حاليا النائب الثاني لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى فريق يقوده نائب رئيس الوزراء للعلوم والتكنولوجيا، موضحة أن حالات تسرب البيانات التي تشمل منصات كبرى مثل "كوبانغ" لها تأثير كبير على الحياة اليومية، وبالتالي فسوف يتم وضع إصلاحات مؤسسية شاملة لمنع إلحاق الضرر بالمستهلكين.كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن، وحدد الخطط المستقبلية، وناقش التدابير اللازمة لمنع الأضرار الثانوية المتعلقة بتسرب البيانات وتعزيز حماية المستهلكين.