السلطات الصحية الكورية تحذر من زيادة عدوى فيروس إنفلونزا الطيور

Photo : YONHAP News

تم تأكيد حالة إصابة أخرى بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة للدواجن في مقاطعة "كيونغ كي"، مما دفع السلطات الصحية الكورية لتجديد التحذيرات بشأن الانتشار السريع للفيروس هذا الشتاء.وأعلن المقر المركزي لإجراءات السلامة ومكافحة إنفلونزا الطيور أمس الخميس أنه تم اكتشاف سلالة "إتش 5 إن 1" في مزرعة للدواجن في مدينة "بيونغ تيك" بها 250 ألف دجاجة بيّاضة.وتعد هذه هي الحالة الثانية والعشرين للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزارع الدواجن على مستوى البلاد هذا الشتاء، والثالثة على التوالي التي يتم فيها تأكيد وجود الفيروس في مزارع للدجاج البيّاض، بعد حالتين في "يوم سونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" يوم الثلاثاء، وحالة في "آن سونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" أول من أمس الأربعاء.ووفقا لوكالة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات، أظهر تقييم سلالة الفيروس أنها أكثر عدوى بعشر مرات من الأعوام السابقة. وحذرت الوكالة من أن المرض يمكن أن ينتشر بكميات من الفيروس أقل بعشر مرات من ذي قبل، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير حجر صحي أكثر صرامة، بما في ذلك التطهير الشامل والرقابة المشددة على دخول المزارع.