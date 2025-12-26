زعيم كوريا الشمالية يأمر بتوسيع إنتاج الصواريخ والقذائف

Photo : YONHAP News

زار زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" مصانع ذخيرة رئيسية وأمر بتوسيع إنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية، كما حدد خططا لتحديث المرافق الحالية وبناء مصانع أسلحة جديدة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" تفقد كبرى شركات صناعة الذخيرة، وتلقى تقريرا عن إنتاج الصواريخ وقذائف المدفعية لهذا العام، إلى جانب حالة الإنتاج في الربع الأخير.ودعا "كيم" إلى رفع أهداف الإنتاج للعام القادم لتلبية متطلبات البلاد طويلة الأجل من الصواريخ وقذائف المدفعية، مشددا على الحاجة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية الإجمالية وتخصيص مهام تقنية واقتصادية لدعم هذا الهدف.وأضاف التقرير أن "كيم" شدد أيضا على أهمية إنشاء مؤسسات جديدة لصناعة الذخيرة كما هو مقرر لتلبية الطلب المتوقع من وحدات الصواريخ والمدفعية العسكرية، مشيرا إلى أن خطط بناء مصنع جديد ستُوضع في صيغتها النهائية في المؤتمر التاسع للحزب.كما حث على مواصلة تحديث قطاع الذخيرة من خلال جعل هياكل الإنتاج في المصانع القائمة أكثر كفاءة وعملية.