فريق التحقيقات الخاص يطالب بسجن يون 10 أعوام في قضية الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

طلب فريق التحقيقات الخاص توقيع عقوبة السجن لمدة 10 أعوام على الرئيس السابق "يون صوك يول"، في التهم المتعلقة بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.وقدم فريق التحقيقات الخاص هذا الطلب خلال الجلسة النهائية لمحاكمة "يون" باتهامات تشمل إساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء المهام الرسمية، في محكمة سيول المركزية صباح اليوم الجمعة.وطلب الفريق من المحكمة الحكم على "يون" بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة عرقلة المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في يناير. كما طلب الحكم على "يون" بالسجن لمدة 3 أعوام لانتهاكه حقوق أعضاء مجلس الوزراء في التداول واتخاذ القرارات، ونشر معلومات كاذبة لوسائل الإعلام الأجنبية، وتدمير أدلة تتعلق بهواتف مؤمنة، بالإضافة إلى السجن لمدة عامين لتزوير إعلان الأحكام العرفية ثم إتلافه.ووصف الفريق أفعال "يون" بأنها "جرائم خطيرة قام فيها بخصخصة مؤسسات الدولة لإخفاء وتبرير أفعاله الخاطئة"، كما أن سلوكه أضر بشدة بالنظام القانوني في كوريا الجنوبية وألحق ضررا بالغا بالشعب الذي وثق به وانتخبه رئيسا.ويعد هذا هو أول طلب للحكم من قبل فرق التحقيقات الخاص من بين 7 محاكمات جنائية يواجهها "يون" حاليا.ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها يوم 16 يناير.