الشرطة تنفذ مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

نفذت الشرطة الكورية مذكرة توقيف بحق "يون يونغ هو" الرئيس السابق للمقر العالمي لكنيسة التوحيد، والمحتجز في مركز احتجاز سيول، في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة.وقال فريق التحقيقات الخاص اليوم إنه وصل إلى مركز الاحتجاز الواقع في "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في حوالي الساعة 9:50 صباحا لتنفيذ مذكرة التوقيف.وقد طلبت الشرطة مذكرة التوقيف بعد أن فشلت في إجراء مقابلة كانت مقررة مع "يون" في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراء استجواب إضافي سريع.ويخطط المحققون لاستجواب "يون" داخل مركز الاحتجاز، مع التركيز على مزاعم بأن الكنيسة قدمت أموالا وهدايا لعدد من السياسيين.وحاولت الشرطة استجواب "يون" يوم الثلاثاء، لكنه رفض الخضوع للاستجواب. وبعد المحاولة الفاشلة، قرر المحققون عدم متابعة المزيد من الاستجوابات الطوعية، واستصدروا مذكرة توقيف لمواصلة التحقيقات إجباريا.