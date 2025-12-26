الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

عرض مبكر لفيلم لا خيار آخر في 5 مدن أمريكية

Write: 2025-12-26 13:26:32

Photo : YONHAP News

بدأ عرض فيلم الكوميديا السوداء "لا خيار آخر" للمخرج الكوري "باك تشان اوك" الحائز على جائزة مهرجان "كان"، في عدد محدود من دور العرض في 5 مدن أمريكية أمس الخميس.
وأعلنت شركة "نيون" الموزعة للفيلم في الولايات المتحدة، على موقعها الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفيلم الذي وصفته بـ"التحفة السينمائية"، يُعرض حاليا في دور سينما مختارة، وسوف يتم توسيع نطاق عرضه ليشمل جميع أنحاء البلاد في يناير.
وأوضحت في ملصق ترويجي أن الفيلم يعرض حاليا في "أوستن" و"شيكاغو" و"لوس أنجلوس" و"نيويورك" و"سان فرانسيسكو".
كما سلطت مجلة "ديدلاين" في "هوليود" الضوء على الفيلم باعتباره أحد الأفلام المستقلة ومنخفضة الميزانية التي عُرضت في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد.
وأشارت المجلة إلى أن الفيلم فاز بجائزة الجمهور في مهرجان "تورونتو" السينمائي الدولي بعد عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، بينما حصل "باك" على جائزة أفضل مخرج في مهرجان "سيتجيس" السينمائي.
