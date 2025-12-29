إغلاق أكثر من 4 آلاف مدرسة على مستوى كوريا بسبب انخفاض معدلات المواليد

Photo : YONHAP News

تم إغلاق أكثر من 4 آلاف مدرسة على مستوى كوريا الجنوبية بسبب انخفاض معدلات المواليد.ووفقا لبيانات حصلت عليها النائبة البرلمانية "جين سون مي" من وزارة التعليم، أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية المغلقة في جميع أنحاء كوريا 408 مدارس حتى هذا العام.وشكّلت المدارس الابتدائية الغالبية العظمى، حيث بلغ عدد المدارس المغلقة منها 3674 مدرسة، وتلتها 264 مدرسة متوسطة، ثم 70 مدرسة ثانوية.وقد تم إغلاق 158 مدرسة خلال السنوات الخمس الماضية، كما تتوقع الوزارة إغلاق 107 مدارس أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.ومع انخفاض معدلات المواليد الذي أدى إلى تقليص عدد السكان في سن الدراسة، لا تزال 376 مدرسة مهجورة من أصل 408 مدارس مغلقة. ومن بين هذه المدارس، ظلت 266 مدرسة مهجورة لأكثر من عقد من الزمان، بينما ظلت 82 مدرسة مهجورة لأكثر من 30 عاما.