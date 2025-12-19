الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس الكوري يعود إلى المقر الرئاسي السابق اليوم

سيعود الرئيس الكوري لي جيه ميونغ لممارسة مهامه في المقر الرئاسي السابق في وسط سيول، البيت الأزرق، اليوم الاثنين.
وتأتي هذه العودة بعد حوالي ثلاثة أعوام وسبعة أشهر من نقل إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" للمكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان" في مايو 2022.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس لي أول يوم عمل له في البيت الأزرق بزيارة للمركز الوطني لإدارة الأزمات.
وقد تم إنزال العلم الرئاسي الذي يحمل شعار طائر الفينيق في مكتب يونغ سان، في منتصف ليلة أمس الأحد، ورفعه في الوقت نفسه في البيت الأزرق.
كما عاد الاسم الرسمي للرئاسة من "المكتب الرئاسي" إلى "البيت الأزرق".
ومع ذلك، نظرا لعدم اكتمال أعمال التجديد في مقر الإقامة الرئاسي في البيت الأزرق، سينتقل الرئيس لي يوميا من مقر إقامته في "هانام دونغ" في الوقت الحالي.





موضوعات بارزة

