الرئيس يرشح نائبة برلمانية سابقة من الحزب المحافظ وزيرةً للميزانية

Photo : YONHAP News

رشّح الرئيس "لي جيه ميونغ" النائبة البرلمانية السابقة "لي هيه هون"، التي تنتمي للمعسكر المحافظ، لمنصب أول وزيرة للتخطيط والميزانية في حكومته، في خطوة نادرة تجمع بين الأحزاب من الجانبين الحاكم والمعارض.وصرح المتحدث الرئاسي "لي كيو يون" في مؤتمر صحفي أمس الأحد بأن الرئيس اختار النائبة السابقة التي شغلت المنصب لثلاث دورات، لقيادة الوزارة المُستحدثة.وكانت النائبة السابقة "لي" قد شغلت سابقا ثلاث دورات في البرلمان عن أحزاب أصبحت فيما بعد حزب قوة الشعب المعارض حاليا، كما ترشحت عن الحزب نفسه في الانتخابات العامة التي جرت في العام الماضي.ويُنظر إلى هذا الترشيح على نطاق واسع على أنه إشارة إلى نية الرئيس لي جيه ميونغ اتباع نهج أوسع وأقل أيديولوجية في شغل المناصب الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد وسبل العيش.وفي تعيين منفصل، تم تعيين النائب البرلماني السابق "كيم سونغ شيك" في منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني. ويُعتبر كيم، الذي يُنظر إليه على أنه وسطي رغم خلفيته في الأحزاب المحافظة، من دعاة ما يسميه بـ"النهج الثالث".