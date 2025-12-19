الرئيس الكوري يعتذر رسميا للشعب في ذكرى حادث طائرة جيجو

Photo : YONHAP News

قدم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اعتذارا للشعب في الذكرى الأولى على وقوع حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لخطوط جيجو الجوية في مطار "مو آن" يوم 29 ديسمبر من العام الماضي، وقال إنه يعرف أنه لا يمكن لأي كلمات مواساة أن تكون كاملة، لكنه يتقدم باعتذار عميق بصفته رئيسا يتحمل المسؤولية عن حماية حياة المواطنين وسلامتهم.وأعرب الرئيس "لي" عن ذلك في مقطع فيديو لكلمة تأبين نُشرت قبيل مراسم الذكرى الأولى لذلك الحادث، المقرر إقامتها في المطار اليوم الاثنين، حيث شدد على أن كوريا تحتاج إلى تغييرات فعلية وتصرفات حقيقية بدلا من مجرد الوعود السطحية أو الكلمات الجوفاء.وأضاف أن الحكومة الكورية ستدعم بفاعلية تعزيز استقلالية لجنة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية، وسوف تبذل كل ما بوسعها لكشف أسباب تلك الكارثة، مشيرا إلى أنها ستضع أولوية في استعادة الحياة اليومية لأسر الضحايا من خلال تقديم دعم شامل ومستمر ودون استثناء، بما في ذلك مساعدات نفسية وطبية وقانونية ومعيشية.وقال "لي" إن ذلك الحادث أظهر بوضوح المشكلات الهيكلية والقيود التي يواجهها المجتمع الكوري، مشددا على أن منع تكرار هذا النوع من الكوارث هو الحد الأدنى من الواجب لتكريم الضحايا.