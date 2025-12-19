الشرطة الكورية تعتقل قرصانا إلكترونيا أجنبيا بعد ملاحقته لـ5 أعوام

Photo : YONHAP News

نجحت الشرطة الكورية الجنوبية في اعتقال قرصان إلكتروني أجنبي بعد أن سرق أصولا رقمية تزيد قيمتها على 1.7 مليار وون، من خلال إنشاء برنامج خبيث وتغيير عنوان الاستلام.وأعلنت هيئة التحقيقات الوطنية التابعة لوكالة الشرطة أمس الأحد، أنها نجحت في إلقاء القبض في دولة جورجيا على مواطن ليتواني يبلغ من العمر 29 عاما، للاشتباه في تورطه في سرق أصول رقمية من مواطنين كوريين وجنسيات أخرى، ثم قامت بترحيله إلى كوريا الجنوبية واحتجازه.الجدير بالذكر أن القرصان الإلكتروني الليتواني قام خلال الفترة بين أبريل 2020 إلى يناير 2023 بنشر برنامج خبيث باسم "كي إم إس أوتو" حوالي 2.8 مليون مرة حول العالم، متظاهرا بأنه برنامج غير قانوني لتفعيل نظام مايكروسوفت ويندوز. وبعد ذلك، سرق أموال أشخاص في جميع أنحاء العالم باستخدام طريقة "قرصنة الذاكرة" من خلال تغيير عنوان الاستلام تلقائيا إلى عنوان قام هو بتحديده، عند إرسال الأصول الرقمية عبر الحواسيب المصابة.وبلغ عدد العناوين المصابة بطريقة القرصنة هذه حوالي 3100 عنوان، فيما وصلت قيمة الأصول الرقمية المسروقة عبر أكثر من 8400 عملية للقرصنة، إلى حوالي 1.7 مليار وون أي ما يعادل 1.3 ملايين دولار، بينما بلغت قيمة خسائر الضحايا الكوريين، 16 مليون وون أي ما يعادل 12.3 ألف دولار، حسبما أفادت الشرطة الكورية.وبعد مرور خمس سنوات وأربعة شهور من بدء التحقيقات في هذه القضية، نجحت الشرطة الكورية في إلقاء القبض على المشتبه به في جورجيا بالتعاون مع الشرطة هناك ووزارة العدل والنيابة العامة والشرطة الليتوانية بالإضافة إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، لمحاسبته في كوريا الجنوبية.وأكدت الشرطة الكورية أنه إذا ارتكب أجانب جرائم سيبرانية ضد كوريين في خارج البلاد، فيمكن للشرطة الكورية ملاحقة مرتكبيها حتى النهاية وإلقاء القبض عليهم بالتعاون العابر للحدود.