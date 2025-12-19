كوبانغ تقدم تعويضات مالية بـ1.685 تريليون وون لجميع عملائها بعد حادث تسرب البيانات

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "كوبانغ"، عملاقة التجارة الإلكترونية الكورية، أمس الأحد، أنها أعدت خطة لتعويض عملائها بقيمة تريليون و685 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليار و175 مليون دولار، بهدف استعادة ثقتهم بعد وقوع حادث تسرب البيانات الشخصية.ووفقا لخطة التعويض، من المتوقع أن تقدم الشركة تعويضات مالية بقيمة خمسين ألف وون لكل عميل من عملائها بدءا من يوم 15 يناير القادم على شكل قسائم شراء يمكن استخدامها في جميع منتجات كوبانغ، إلى جانب خدمات "كوبانغ إيتس"، و"ترافل"، و"آر لوكس"، بحيث تغطي 33.7 مليون عميل بمن فيهم مشتركو خدمة "كوبانغ واو" والعملاء العاديون، والعملاء الذين ألغوا عضويتهم.وأعرب الرئيس التنفيذي المؤقت للفرع الكوري للشركة "هارولد روجرز" عن اعتذاره العميق، قائلا إن جميع موظفي كوبانغ يجرون مراجعة جادة لما تسببت فيه حادثة تسريب البيانات الشخصية الأخيرة من قلق وإزعاج لدى العملاء، موضحا أن الشركة أعدت خطة التعويض في إطار اتخاذ إجراءات مسؤولة تجاه العملاء.ومن المتوقع أن تبلغ كوبانغ المستفيدين بكيفية استخدام قسائم الشراء، عبر رسائل نصية بشكل تدريجي. ويمكن للعملاء اعتبارا من يوم 15 يناير القادم التحقق من القسائم عبر تطبيق كوبانغ، ثم تطبيقها عند شراء المنتجات.