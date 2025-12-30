تحذير من الغبار الناعم في كوريا مع استمرار الطقس البارد اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

لا تزال مستويات الغبار الناعم مرتفعة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية، مع وجود تحذيرات سارية لمنطقة سيول الكبرى ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تتحسن جودة الهواء تدريجيا في أجزاء من المنطقة الوسطى الغربية، ولكن ستستمر تركيزات الغبار الناعم المرتفعة في المناطق الداخلية الوسطى والجنوبية حتى صباح اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم صافيا في معظم أنحاء كوريا، على الرغم من احتمال ظهور المزيد من الغيوم في المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو خلال ساعات الصباح.وسوف تنخفض درجات الحرارة صباحا بشكل حاد، لتتراوح بين ثماني درجات تحت الصفر وثلاث درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد، مع انخفاضها في سيول إلى حوالي ثلاث درجات تحت الصفر. وسوف تبقى درجات الحرارة العظمى خلال النهار منخفضة، لتتراوح بين صفر وتسع درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية العام.