الرئيس لي يزور مركز إدارة الأزمات في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأزرق

Write: 2025-12-30 08:40:38Update: 2025-12-30 09:38:42

الرئيس لي يزور مركز إدارة الأزمات في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأزرق

Photo : YONHAP News

زار الرئيس الكوري لي جيه ميونغ، أمس الاثنين، المركز الوطني لإدارة الأزمات، في أول زيارة رسمية له بعد عودته إلى المقر الرئاسي السابق، البيت الأزرق، حيث تفقد أنظمة الأمن والاستجابة للكوارث في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" إن الرئيس قام بجولة في المركز عقب اجتماع صباحي، ووصفه بأنه مركز التحكم الوطني لإدارة الأزمات التابع لمكتب الأمن القومي. وأشاد لي بالعاملين في المركز لجهودهم في الحفاظ على تشغيل أنظمة الأمن والاستجابة للكوارث دون انقطاع خلال أعمال التجديد الأخيرة التي سبقت عودة الرئيس. وشدد على أهمية اليقظة المستمرة، وحثّ العاملين على البقاء على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، لأن سلامة وحياة المواطنين تعتمد على عملهم.
وخلال الزيارة، تفقد لي أيضا مكتب قيادة الطوارئ، واستعرض الإجراءات التشغيلية المتبعة خلال تدريبات مجلس الأمن القومي.
وقالت كانغ إن الزيارة تؤكد دور لي كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتعكس أولويته في ضمان عمل أنظمة الأمن القومي والاستجابة للكوارث بكفاءة عالية وصيانتها بشكل جيد.

