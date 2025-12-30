الصادرات الكورية تتجاوز 700 مليار دولار لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية مستوى 700 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة هذا المستوى لأول مرة منذ تأسيس حكومتها في عام 1948.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الكورية أن إجمالي الشحنات التراكمية لهذا العام بلغت 700 مليار دولار أمريكي حتى أمس الاثنين.وكانت الصادرات الكورية قد بلغت 100 مليار دولار لأول مرة في عام 1995، ثم شهدت نموا تدريجيا، متجاوزة 500 مليار دولار في عام 2011، و600 مليار دولار في عام 2018. وتُعد كوريا الجنوبية سادس دولة في العالم تتجاوز صادراتها 700 مليار دولار، بعد كل ن الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا.ورغم أن توقعات الصادرات كانت قاتمة في مطلع هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وتوسع نطاق الحمائية التجارية، إلا أن البيئة التجارية شهدت تحولا ملحوظا مع استعادة الثقة في السوق والاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة في ظل الحكومة الجديدة.وتصدرت قطاعات أشباه الموصلات والسيارات وبناء السفن والتكنولوجيا الحيوية قائمة القطاعات الرابحة، بينما أصبحت السلع المرتبطة بالشعبية العالمية للمحتوى الكوري، مثل المواد الغذائية ومنتجات التجميل، محركات تصدير جديدة.