صندوق المعاشات الكوري يحقق عائدا قياسيا بنسبة 20% في عام 2025

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات الوطني في كوريا الجنوبية عائدا سنويا قياسيا بحوالي 20% هذا العام، مسجلا بذلك أعلى أداء له منذ إطلاقه عام 1988.وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن الأرقام الأولية لشهر ديسمبر تُظهر أن العائد يتجاوز نسبة العام الماضي البالغة 15%، مدفوعا بشكل رئيسي بالمكاسب القوية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية.ومن بين جميع أنواع الأصول، حققت الأسهم المحلية أعلى عائد بحوالي 78%، تليها الأسهم العالمية بحوالي 25%، ثم الاستثمارات البديلة بحوالي 8%، والسندات العالمية بحوالي 7%، وأخيرا السندات المحلية بحوالي 1%.وقد رفع هذا الأداء الاستثماري القوي إجمالي أصول صندوق المعاشات إلى ما يُقدر بـ1.473 كوادريليون وون حتى شهر ديسمبر، أي ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 260 تريليون وون تقريبا مقارنة بنهاية العام الماضي.وتُعادل هذه الزيادة وحدها ما يقارب ستة أضعاف مبلغ 44 تريليون وون الذي دُفع كمعاشات تقاعدية العام الماضي، مما يُبرز حجم نمو الصندوق.وبشكل منفصل، سترفع التعديلات على قانون المعاشات التقاعدية الوطني نسبة المساهمة إلى 9.5% ونسبة استبدال الدخل إلى 43% اعتبارا من العام القادم، على أن يسري ذلك على المساهمات المستقبلية فقط.