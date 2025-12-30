مساعد رئاسي كوري يُشيد بصفقة صواريخ تشون مو مع بولندا

Photo : YONHAP News

وقّعت كوريا الجنوبية وبولندا صفقة ضخمة بمليارات الدولارات لشراء صواريخ "تشون مو" الموجهة، وهي خطوة أشاد بها كبير مساعدي الرئيس الكوري "كانغ هون شيك" باعتبارها دفعة قوية أخرى للصناعات الدفاعية الكورية.وقال كانغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين إن العقد وُقّع في وارسو خلال حفل حضره مسؤولون من الحكومتين.وكان كانغ قد سافر إلى بولندا يوم الأحد كمبعوث رئاسي للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، وكان من المقرر أن يعود إلى سيول بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وجاء منشور كانغ بعد أن وقّع تحالفٌ يضم شركتي "هان هوا إيروسبيس" و"هان هوا دبليو بي" للأنظمة المتقدمة، الاتفاقية مع وكالة التسلح البولندية.وبموجب العقد، الذي تبلغ قيمته 5.6 تريليون وون، أي 3.9 مليار دولار أمريكي، ستقوم شركة "هان هوا إيروسبيس" بتوريد الصاروخ الموجه الذي يبلغ مداه 80 كيلومترا والمعروف باسم "سي جي آر 080".