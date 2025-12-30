ارتفاع الإنتاج الصناعي والاستثمار في كوريا خلال نوفمبر مع تراجع الاستهلاك

Photo : KBS News

شهد الإنتاج الصناعي والاستثمار في المنشآت في كوريا الجنوبية ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل الاستهلاك أكبر انخفاض له منذ عامين تقريبا.ووفقا لتقرير الإحصاءات الصناعية الشهرية الصادر عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الكوري بنسبة 0.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 113.7%.ونما إنتاج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 0.6% على أساس شهري، مدعوما بزيادة نسبتها 7.5% في إنتاج أشباه الموصلات، كما ارتفع الاستثمار في المنشآت بنسبة 1.5%، مدفوعا بزيادة الإنفاق على الآلات.ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على طلب المستهلكين، بنسبة 3.3% مقارنة بشهر أكتوبر، مسجلة بذلك أكبر انخفاض لها في 21 شهرا منذ فبراير من العام الماضي.