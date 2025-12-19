استعادة 709 أنظمة إدارية بالكامل بعد توقفها بسبب حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية بأن 709 من الأنظمة الإدارية التي كانت قد تعطلت بسبب حريق في هيئة إدارة موارد المعلومات الوطنية، قد تمت استعادتها بالكامل حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.وبهذا رفعت الوزارة درجة إنذار الأزمة من "الحذر" وأنهت نظام الاستجابة للكوارث الخاص بأنظمة المعلومات الإدارية.ومن المقرر أن تستمر كل وزارة في مراقبة أنظمتها الخاصة حتى بعد إنهاء نظام الاستجابة، مع الحفاظ على آلية تعاون بين الجهات المعنية للتدخل السريع في حال حدوث أي مشكلة.وتعتزم الوزارة المضي قدما في إجراء تحسينات جذرية على البنية التحتية للمعلومات العامة فور وضع خطة ابتكار البنية التحتية والحوكمة لحكومة الذكاء الاصطناعي من قبل اللجنة الوطنية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي.وعلى وجه الخصوص، تخطط الوزارة لتعزيز معايير إدارة السلامة في مراكز البيانات العامة، والتي كانت تُعد قاصرة مقارنة بالقطاع الخاص، وتحسين نظام التعافي من الكوارث لضمان عمله بفعالية في المواقف الفعلية.الجدير بالذكر أن الأنظمة الـ709 في المركز كانت قد توقفت تماما فور حريق اندلع يوم 26 سبتمبر الماضي في غرفة الكمبيوتر بالطابق الخامس بمقر الهيئة في مدينة "ديه جون"، وذلك في أثناء عملية نقل لبطاريات الليثيوم أيون.وبسبب صعوبة السيطرة على الحريق في بدايته، قامت الهيئة بقطع التيار الكهربائي خوفا من تفاقم الأضرار المادية، مما أدى إلى توقف الأنظمة الإدارية.وأعرب "يون هو جونغ" وزير الإدارة العامة والأمن عن عميق شكره للمواطنين الذين تحملوا المضايقات في حياتهم اليومية وتعاونوا مع استجابة الحكومة، وللمسؤولين الذين كرسوا أنفسهم لعمليات الاستعادة ليلا ونهارا.وأضاف أن الحكومة ستتخذ من هذه الحادثة درسا، وستركز قدراتها على تحسين نظام إدارة موارد المعلومات الوطنية بشكل جذري لتعزيز الاستقرار والموثوقية.