منتخب جنوب إفريقيا يتأهل لدور الـ16 في كأس أفريقيا

Photo : KBS News

تأهل منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، الذي سيواجهه المنتخب الكوري بقيادة المدرب "هيونغ ميونغ بو" في بطولة كأس العالم لعام 2026، إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على منتخب زيمبابوي.وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على منتخب زيمبابوي بـ3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مراكش في مدينة مراكش المغربية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.وبهذا رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة، ليتأهل في المركز الثاني خلف منتخب مصر الذي حصل على 7 نقاط من فوزين، وتعادل مع منتخب أنغولا في اليوم نفسه بدون أهداف.ويُشارك في هذه الدورة من البطولة 24 دولة مقسمة إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق. ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بينما تنضم إليهم أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.وكان منتخب جنوب أفريقيا قد بدأ مشواره بالفوز على أنغولا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يخسر أمام منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، وذلك بهدف مقابل لا شيء.