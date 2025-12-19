عودة غواصة كورية الصنع بنجاح بعد إبحارها 8 آلاف كيلومتر

Photo : YONHAP News

عادت الغواصة "آن مو" التابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية، والتي تم تصميمها وبناؤها بتكنولوجيا محلية مستقلة، إلى البلاد اليوم بعد الانتهاء من تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة بالقرب من جزيرة غوام.وصرحت القوات البحرية الكورية بأنها أقامت حفل استقبال في ميناء "جين هيه" العسكري للغواصة "آن مو" العائدة من تدريب "القرش الصامت 2025" وهو تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمكافحة الغواصات، وترأس الحفل "كيم تيه هون"، القائم بأعمال قائد قيادة الغواصات البحرية.وتعتبر الغواصة "آن مو" أول غواصة مُصممة ومبنية محليا بالكامل تشارك في تدريبات مشتركة خارج البلاد، حيث غادرت ميناء "جين هيه" مطلع الشهر الماضي ووصلت إلى غوام في 17 نوفمبر.وأجرت الغواصة تدريبات على مدار شهر تقريبا بالتعاون مع القوات الأمريكية في المياه المحيطة بغوام، شملت عمليات تتبع ومهاجمة الغواصات، والقتال الحر، والعمليات الجوية لمكافحة الغواصات، مما ساهم في رفع قدرات العمليات المشتركة وتعزيز التوافق العملياتي بين البلدين.وخلال هذه المهمة، أثبتت الغواصة كفاءة الصناعة الدفاعية الكورية، حيث قطعت رحلة طويلة ذهابا وإيابا لمسافة تزيد عن 7 آلاف كيلومتر من جين هيه إلى غوام، وأتمت مهامها في بيئات مائية متنوعة مثل المناطق المدارية دون تسجيل عطل واحد في المعدات.وقال العقيد "آن غون يونغ" قائد الغواصة إنه كان هناك ضغط كبير لأنها أول رحلة طويلة المدى لغواصة من فئة 3 آلاف طن وعملت في مياه مدارية، لكن الغواصة أثبتت موثوقيتها من خلال قدراتها الفائقة على الغوص وكفاءة نظام التبريد والقدرة التشغيلية العالية.