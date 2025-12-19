الرئيس الكوري يلتقي الرئيس الصيني في بكين الأسبوع المقبل

Photo : YONHAP News

سيزور الرئيس "لي جيه ميونغ" بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وأعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في سيول اليوم الثلاثاء أن الرئيس "لي" سيقوم بزيارة دولة إلى الصين تستغرق 4 أيام بدءا من يوم الأحد.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" إن الرئيس "لي" سيتوجه إلى بكين يوم الأحد في زيارة تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع الرئيس "شي جين بينغ" ويشارك في أنشطة دبلوماسية أخرى.ثم سيتوجه لي إلى "شنغهاي" قبل أن يعود إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.وقال المكتب الرئاسي إن الزعيمين سيسعيان خلال الزيارة إلى إيجاد سبل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين بلديهما.وستكون المحادثات المقبلة هي اللقاء الثاني بين "لي" و"شي" في غضون ما يزيد قليلا عن شهرين، بعد لقائهما الأول على هامش قمة "أبيك" في كوريا الجنوبية.