رئيس حزب قوة الشعب يتعهد بالتدقيق الشامل في مرشحة منصب وزيرة الميزانية

صرح جانغ دونغ هيوك، رئيس حزب الشعب المعارض الرئيسي، بأن حزبه سيُجري تدقيقا شاملا في النائبة السابقة المحافظة لي هي هون خلال جلسة استماع تثبيتها في منصب وزيرة التخطيط والميزانية.وأوضح جانغ للصحفيين أمس الثلاثاء أن الرئيس لي جيه ميونغ قد أكد أيضا على ضرورة التدقيق في المرشحة. وأضاف رئيس حزب الشعب أن المعارضة تلقت معلومات وافية عن المرشحة، وأنها تعتزم التحقق من تصريحاتها بشأن أفعالها وتصريحاتها السابقة.وانتقد جانغ المرشحة بعد اعتذارها للجمهور عن معارضتها عزل الرئيس السابق يون صوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية، متسائلا عما إذا كان بيان واحد منها كافيا لإنهاء الجدل.وعند سؤاله عن الشائعات التي تفيد بأن إدارة لي قد عرضت منصب رئيس الوزراء على الرئيس السابق للحزب المحافظ هونغ جون بيو، قال جانغ إن تعيين شخصيات محافظة دون هدف واضح وتوجه محدد لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية على الإدارة.