مدينة سيول تُطلق بطاقة النقل لكبار السن عبر الهاتف المحمول

Photo : YONHAP News

أطلقت حكومة مدينة سيول الكبرى خدمة تجريبية لبطاقة نقل لكبار السن عبر الهاتف المحمول، تُمكّن المستخدمين من ركوب مترو الأنفاق مجانا وبكل سهولة باستخدام هواتفهم الذكية.وبدأت الخدمة أمس الثلاثاء لكبار السن من عمر 65 عاما فأكثر المقيمين في سيول، حيث تتيح لهم استخدام هواتفهم الذكية لركوب مترو الأنفاق مجانا بدلا من استخدام تطبيق "تي ​​موني" أو بطاقة النقل التقليدية.وتتوقع حكومة المدينة أن تُغيّر هذه الخطوة طريقة استخدام كبار السن في العاصمة لوسائل النقل العام.وسوف يحصل المستخدمون المؤهلون الذين يُثبّتون تطبيق "موبايل تي موني" على هواتفهم الذكية المرتبطة بأسمائهم، ويُقدّمون طلبا للحصول على الخدمة، ثم يُكملون إجراءات تسجيل العضوية والتحقق الذاتي، على بطاقات النقل لكبار السن عبر الهاتف المحمول فورا. وتعمل بطاقات النقل عبر الهاتف المحمول بنفس طريقة عمل بطاقات النقل التقليدية لكبار السن المستخدمة حاليا في منطقة العاصمة.ويمكن استخدامها في خطوط مترو الأنفاق من 1 إلى 9، وخط غيونغي جونغ آنغ، وخط بون دانغ، وقطار مطار سيول الذي يتوقف في جميع المحطات. يمكن شحن بطاقات النقل عبر الهاتف المحمول بالنقود في المتاجر الصغيرة واستخدامها في الحافلات وسيارات الأجرة، تماما مثل بطاقات النقل العادية.