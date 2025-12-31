الوون الكوري الجنوبي يختتم العام عند 1439

Photo : YONHAP News

اختتم الوون الكوري الجنوبي العام عند 1439 وون مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا انخفاضا عن العام السابق على الرغم من استمرار تقلبات العملة.وبلغ متوسط ​​سعر الصرف السنوي 1422.16، وهو أعلى مستوى مسجل، متجاوزا المستويات التي شهدها خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.وكان مستوى الإغلاق أعلى بمقدار 33.5 وون من العام الماضي، عندما أثرت الاضطرابات السياسية، بما في ذلك الأحكام العرفية وإجراءات العزل، سلبا على العملة الكورية.وسُجلت أعلى قيمة لهذا العام في 9 أبريل عند 1484.1، بينما سُجلت أقل قيمة في 30 يونيو عند 1350.0.وقد اتخذت السلطات إجراءات استقرار واسعة النطاق، شملت فرق عمل متخصصة في صرف العملات الأجنبية، وتحوط صناديق التقاعد، ومرونة في الأنظمة، لمواجهة ارتفاع الطلب على الدولار وتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج. وأفاد مسؤولون بأن الارتفاع الأخير في سعر الصرف قد خفّ قليلا، إلا أن الضغط لا يزال قائما في ظل استمرار فوارق أسعار الفائدة بينكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.