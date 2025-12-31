موجة برد قارس تتصاعد مع اقتراب صباحات باردة في جميع أنحاء كوريا

Photo : YONHAP News

ستؤدي موجة هواء بارد قادمة من الشمال الغربي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الليل، مما يُنذر بموجة برد قارس جديدة في نهاية العام.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، بدأت تحذيرات موجة البرد في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس في المناطق الداخلية من مقاطعتي كيونغ كي وكانغ وان والمناطق الداخلية الشمالية الشرقية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، والمناطق الجبلية المجاورة.ومن المتوقع تساقط ما يصل إلى سنتيمتر واحد من الثلج على طول الساحل الغربي حتى صباح اليوم الأربعاء، مع احتمال تشكل الجليد على الطرق نتيجة درجات الحرارة المتجمدة.وسيظل طقس الأربعاء شديد البرودة طوال اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة الصباحية بين 12 درجة تحت الصفر وصفر درجة مئوية، بما في ذلك 8 درجات تحت الصفر في سيول.وستبقى درجات الحرارة العظمى خلال النهار منخفضة أيضا، حيث تتراوح بين 5 درجات تحت الصفر و5 درجات مئوية في جميع أنحاء كوريا، مع رياح قوية تزيد من الشعور بالبرد.وسيزداد البرد حدة في يوم رأس السنة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر.