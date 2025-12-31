المكسيك تفرض رسوما جمركية أعلى على الدول غير الأعضاء في اتفاقيات التجارة

Photo : YONHAP News

سترفع المكسيك الرسوم الجمركية على منتجات مختارة من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين.ووفقا لما أعلنه مكتب الرئاسة المكسيكية أمس الثلاثاء، فقد نُشرت في الجريدة الرسمية للحكومة تعديلات على قانون الضرائب العامة على الواردات والصادرات تُعدّل معدلات الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة.وستدخل المعدلات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير، وستُطبق على 1463 سلعة حددتها الحكومة المكسيكية كمنتجات استراتيجية لدعم الصناعات المحلية، بما في ذلك الأحذية والمنسوجات والملابس والصلب والسيارات.وسوف تتراوح معدلات الرسوم الجمركية عموما بين 5% و35%، بينما ستخضع بعض منتجات الصلب لرسوم تصل إلى 50%.ويستهدف هذا الإجراء الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع المكسيك، ومنها كوريا الجنوبية والصين والهند وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، مع أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه موجه بالدرجة الأولى إلى الصين.