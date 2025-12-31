كوريا الجنوبية تواجه نقصا يصل إلى 11 ألف طبيب بحلول عام 2040

Photo : YONHAP News

تشير تقديرات حكومية جديدة إلى أن كوريا الجنوبية قد تواجه نقصا يصل إلى أحد عشر ألف طبيب بحلول عام 2040.وقد كشفت لجنة توقعات القوى العاملة الصحية عن أحدث توقعاتها طويلة الأجل أمس الثلاثاء خلال إحاطة إعلامية في المجمع الحكومي في سيول.وتُعد اللجنة هيئة استشارية مستقلة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وقد أُنشئت لإجراء توقعات دورية متوسطة وطويلة الأجل بشأن العرض والطلب على الأطباء.واستنادا إلى نموذجها الأساسي، قدّرت اللجنة أن الطلب على الأطباء بحلول عام 2035 سيتراوح بين 135,938 و138,206 طبيبا، بينما من المتوقع أن يصل العرض إلى ما بين 133,283 و134,403 طبيبا. وهذا من شأنه أن يُخلّف عجزا يتراوح بين 1535 و4923 طبيبا تقريبا.وبحلول عام 2040، سيتسع النقص المتوقع ليتراوح بين 5704 و11,136 طبيبا.وستُقدّم هذه النتائج إلى لجنة مناقشة سياسات الخدمات الصحية والطبية، التي من المقرر أن تجتمع الشهر القادم لمراجعة حصص القبول في كليات الطب.