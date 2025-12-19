الحكومة الكورية تكشف عن تغييرات كبيرة في سياسات الرعاية الاجتماعية والضرائب لعام 2026

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية إدخال مجموعة واسعة من التغييرات في سياسات الرعاية الاجتماعية والضرائب العام المقبل، حيث سيتم توسيع نطاق إعانات رعاية الأطفال، ورفع الحدود الدنيا للدخل للحصول على الدعم المعيشي الأساسي، ووضع حوافز جديدة لتوزيع الأرباح.وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء منشورا يحدد التغييرات الرئيسية في السياسات واللوائح التنظيمية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026.واعتبارا من عام 2026، سيتم توسيع سقف الإعفاء الضريبي لإعانات رعاية الأطفال، مما يسمح للعمال بالحصول على ما يصل إلى 200 ألف وون لكل طفل شهريا، بدلا من 200 ألف وون لكل عامل.كما سيتم توسيع نطاق الأعمار المؤهلة للحصول على التعليم المجاني في مرحلة الطفولة المبكرة ودعم رعاية الأطفال ليشمل الأطفال في سن الرابعة أيضا، بدلا من الحد الأدنى الحالي وهو سن الخامسة.وسيزداد الدخل الأوسط المستخدم لحساب مختلف مزايا المعيشة الأساسية بنسبة 7.2% للأسر المكونة من فرد واحد و6.51% للأسر المكونة من 4 أفراد.وسيكون المكثرون من استخدام وسائل النقل العام مؤهلين لاسترداد كامل نفقات النقل التي تتجاوز حدا معينا من خلال "بطاقة الجميع" الجديدة، مع تحديد الحد الأقصى القياسي بمبلغ 62 ألف وون في منطقة العاصمة سيول.ولتشجيع الشركات على زيادة توزيعات الأرباح والمساعدة في تنشيط سوق الأسهم، ستطبق الحكومة نظاما ضريبيا منفصلا على دخل الأرباح من الشركات التي توزع أرباحا كبيرة على المساهمين.