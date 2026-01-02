موجة برد قارس تضرب كوريا الجنوبية وتوقعات بتساقط ثلوج كثيفة في جيجو وجولا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يستمر الطقس البارد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع توقعات بتساقط ثلوج في منطقتيْ "تشونغ تشُنغ" و"جولا" وكذلك في جزيرة "جيجو".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة في الصباح في معظم المناطق انخفضت إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار من 6 درجات تحت الصفر إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 4 درجات تحت الصفر في سيول.ومن المتوقع هطول أكثر من 10 سنتيمترات من الثلوج على طول الساحل الغربي لمقاطعة "جولا"، في حين من المتوقع هطول ما بين 3 إلى 8 سنتيمترات في "كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا" والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال "جولا". ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الساحلية في "جيجو" ثلوجا يتراوح ارتفاعها بين سنتيمترين و7 سنتيمترات.ومن المتوقع تساقط ثلوج أكثر كثافة تتراوح بين 10 سنتيمترات وحتى 30 سنتيمترا على المناطق الجبلية في "جيجو"، وكذلك على جزيرة "أوللُونغ" و"دوكدو".ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد، مع توقعات بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 20 إلى 25 مترا في الثانية على طول الساحل الغربي وفي جزيرة "جيجو".ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين إلى 5 أمتار في المياه البحرية قبالة السواحل الجنوبية والشرقية وعبر البحر الأصفر.