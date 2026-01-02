59% من المواطنين الكوريين يوافقون على أداء الرئيس لي

Photo : KBS News

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "كي بي إس" أن ما يقرب من 60% من المواطنين الكوريين يوافقون على طريقة تعامل الرئيس "لي جيه ميونغ" مع شؤون الدولة، مع اقتراب مرور 7 أشهر على توليه منصبه.وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1222 مواطنا ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 59% من المشاركين قالوا إن الرئيس يؤدي أداء جيدا في حكمه، بينما قال 31% إنه يؤدي أداء سيئا.وانخفضت نسبة المؤيدين بسبع نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أُجري قبل 3 أشهر.ومن بين الذين أعطوا تقييما إيجابيا، أشار 41% إلى السياسات الاقتصادية والمعيشية للحكومة كسبب رئيسي، ويليها التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام والسياسة الخارجية والتجارية.وعند سؤالهم عن أولويات سياسة إدارة "لي"، قال 70% إن الحكومة يجب أن تركز على الوحدة الوطنية والتعافي من أجل التماسك الاجتماعي، بينما قال 23% إنها يجب أن تعطي الأولوية لكشف الحقيقة وراء أزمة الأحكام العرفية ومحاسبة المسؤولين.ومن حيث تأييد الأحزاب، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42%، بينما حصل حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، على 24%، مما أدى إلى تضييق الفجوة إلى 18 نقطة مئوية بعدما كانت 27 نقطة قبل 3 أشهر.وأجري هذا الاستطلاع من الاثنين إلى الأربعاء، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ 3.1 نقطة مئوية.