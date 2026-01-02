الرئيس لي يشير إلى احتمال اندماج كوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا

Photo : YONHAP News

أثار الرئيس "لي جيه ميونغ" إمكانية تنفيذ اندماج إداري بين "كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا"، في أعقاب المناقشات الأخيرة حول دمج "ديه جون" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، قال "لي" إن الاندماجات الإدارية على مستوى المدن الكبرى، والتي كانت تعتبر صعبة في السابق، تكتسب الآن زخما، وتساءل عما إذا كانت "كوانغ جو" وجنوب "جولا" ستكونان التاليتين.وأضاف أن الرأي العام يبدو أنه يؤيد تجاوز النظام المتمركز حول سيول وفتح طريق جديد للنمو الذي تقوده المناطق الإقليمية، ودعا المواطنين إلى مشاركة آرائهم.وتضمن منشور "لي" مقالا إخباريا يفيد بأن حاكم جنوب "جولا" "كيم يونغ روك" ورئيس بلدية "كوانغ جو" "كانغ جي جونغ" قد أطلقا "فريق عمل لتعزيز التكامل الإداري"، لبدء مناقشات رسمية حول الاندماج المحتمل.وكان الرئيس قد شدد في السابق على الحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية من خلال التكامل الإداري، ووصف في خطابه بمناسبة العام الجديد أمس الخميس عام 2026 بأنه "العام الأول للقفزة الكبرى لكوريا الجنوبية"، مشددا على النمو الذي تقوده المناطق الإقليمية باعتباره اتجاها سياسيا مركزيا.