كوريا تعيد إنشاء وزارة التخطيط والميزانية كوزارة مستقلة عن وزارة المالية

ستبدأ وزارة التخطيط والميزانية ووزارة الاقتصاد والمالية عملهما رسميا اليوم الجمعة، لتكتمل بذلك عملية تقسيم الوزارة الموحدة السابقة.وقد عقدت الوزارتان حفل إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وحفل الافتتاح في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ" صباح اليوم الجمعة، قبل بدء العمل بشكل كامل.وكان قد تم دمج الوزارتين في وزارة الاستراتيجية والمالية في عام 2008، التي أعيدت تسميتها لاحقا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ولكن تم فصلهما مرة أخرى بموجب خطة إعادة تنظيم الحكومة في العام الماضي.وستشرف وزارة الاقتصاد والمالية على السياسات الاقتصادية وشؤون العملة والصرف الأجنبي والتمويل الدولي والضرائب والمحاسبة الحكومية وتنسيقها. وسيواصل وزيرها شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الوقت نفسه، بينما ستكون وزارة التخطيط والميزانية، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، مسؤولة عن صياغة الميزانية وتنفيذها، فضلا عن وضع استراتيجيات التنمية الوطنية المتوسطة إلى طويلة الأجل والسياسات المالية.وقد تم ترشيح النائبة السابقة "لي هيه هون" لتكون أول وزيرة للتخطيط والميزانية، ومن المقرر أن تخضع لجلسة استماع في البرلمان للتصديق على تعيينها.