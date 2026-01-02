قادة كوانغ جو وجنوب جولا يعلنون السعي لتحقيق التكامل الإداري

Photo : YONHAP News

أعلن عمدة "كوانغ جو" "كانغ جي جونغ" وحاكم مقاطعة جنوب "جولا" "كيم يونغ روك" رسميا عن السعي لتحقيق التكامل الإداري بين المنطقتين.وبعد تقديم تحية مشتركة بمناسبة العام الجديد اليوم الجمعة في مقبرة 18 مايو الوطنية في "كوانغ جو"، أصدر الجانبان إعلانا مشتركا لتعزيز إنشاء حكومة محلية موحدة، وتعهدا بالمضي قدما على الفور فيما وصفوه بـ"التكامل الكبير" الذي يهدف إلى فتح فصل جديد من النمو الإقليمي. وقالا إن "كوانغ جو" وجنوب "جولا" في مرحلة تحول لتصبحا مركزا أساسيا للاقتصاد الكوري الجنوبي في عصر الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة، مشيريْن إلى أن إدارة "لي جيه ميونغ" تعد حوافز كبيرة للحكومات الحضرية المتكاملة.واتفقت الحكومتان على السعي إلى سن قانون خاص لإنشاء حكومة محلية موحدة، بما في ذلك أحكام مخصصة تمنح الكيان الجديد سلطة إدارية ومالية كبيرة.وللمضي قدما في المناقشات العملية، يخطط الجانبان لتشكيل مجلس مشترك، والتشاور مع المجالس المحلية، وجمع الآراء العامة؛ قبل وضع اللمسات الأخيرة على خطة التكامل.ويهدفان إلى تقديم مشروع القانون الخاص إلى البرلمان في فبراير، وانتخاب عمدة موحد في الانتخابات المحلية في يونيو، وإطلاق الحكومة المتكاملة في يوليو.