مؤشر كوسبي يسجل أعلى مستوى له خلال اليوم في أول يوم تداول لعام 2026

Photo : YONHAP News

سجل مؤشر البورصة الكورية رقما قياسيا جديدا بعد وقت قصير من افتتاحها اليوم الجمعة، وهو أول يوم تداول في عام 2026، حيث ارتفع مؤشر كوسبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم عند 4,229.57 نقطة في الساعة 10:02 صباحا، بارتفاع 15.4 نقطة، أي بنسبة 0.37%، مقارنة بالجلسة السابقة.وتجاوز المؤشر رقمه القياسي السابق للتداول خلال اليوم البالغ 4,226.75 نقطة، والذي سجله في 4 نوفمبر 2025، محطما الرقم القياسي في بداية تداولات العام الجديد.وافتتح مؤشر "كوسبي" عند 4,224.53 نقطة، بارتفاع 10.36 نقطة، أي بنسبة 0.25%.وفي الساعة 10:41 صباحا، بلغ 4,242.06 نقطة.وقد افتتحت البورصة في الساعة 10 صباحا، أي بعد ساعة من موعدها المعتاد، بسبب حفل افتتاح أسواق الأوراق المالية والمشتقات المالية لعام 2026، بينما ظل موعد الإغلاق دون تغيير.